Эксперт подчеркнул, что в случае провала мобилизации и уменьшения численности защитников российские власти могут воспользоваться этим моментом.

Сценарий развития событий с повторным наступлением, к сожалению, вполне возможен, но только при определенных условиях и не ранее осени текущего года. Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экскомандир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Дикий выразил убеждение в том, что у противника в настоящее время нет достаточно сил для масштабного наступления. Он отметил, что в ближайшие месяцы противнику будет сложно провести аналогичную операцию, так как у него нет необходимых резервов.

"Даже на нападение на Харьков или Киев у них нет достаточного числа живой силы. Однако провал мобилизации и глухая оборона могут стать факторами, способствующими подобным наступлениям в будущем" - делится эксперт.

Дикий подчеркнул, что в случае провала мобилизации и уменьшения численности защитников российские власти могут воспользоваться этим моментом, провести масштабную мобилизацию и предпринять наступление.

Он предупредил, что если Украина не сможет эффективно мобилизовать свои ресурсы, Россия может использовать это в свою пользу, проведя аналогичные действия в будущем.

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