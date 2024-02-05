Глава ГУР, Кирилл Буданов, высказал предположение, что новая армейская контратака Вооруженных Сил Украины начнется весной 2024 года. Военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экскомандир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в своем комментарии объяснил, насколько реальным является сценарий нового наступления украинской армии.

Он выразил согласие с оценкой способностей российских сил, отметив, что у них действительно нет достаточных резервов и ресурсов для продолжительных наступлений, даже в том темпе, который сейчас наблюдается. Дикий подчеркнул, что в настоящее время не идет речи о стратегических прорывах или наступлениях на Киев или Харьков.

"Но даже то "ползучее" наступление, которое все же очень активно ведется на Авдеевку, Купянск, Лиман, — на это оккупантов хватит до весны. Если у нас действительно весной будет пополнение людей и возобновится поставка БК, то с точки зрения именно состояния нашего врага у нас не просто появится возможность наступать – у нас будет острая потребность наступать" - делится эксперт.

По мнению Дикого, Украина будет не только способна, но и вынуждена воспользоваться возможностью наступления, так как "окна возможностей лучше не пропускать". Он также отметил, что в прошлом у Украины уже были упущены некоторые возможности из-за недостаточного количества военной техники, в частности, из-за осторожной политики Джо Байдена.

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