На сегодняшний день наступательный потенциал российской армии в основном основывается на численном превосходстве.

Противник имеет преимущество как в численности личного состава, так и в техническом и вооруженном отношении. Тем не менее, ресурсы военно-промышленного комплекса россии подвергаются угрозе, и их структура начинает распадаться, считает Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик.

Ресурсов для производства оружия становится все меньше. Согласно военному эксперту, обновление военной техники, которую изымают из хранилищ, не обеспечивает достаточного укомплектования российских войск, особенно в отношении техники.

Олег Жданов подчеркивает, что на сегодняшний день наступательный потенциал российской армии в основном основывается на численном превосходстве.

"Оборонно-промышленный комплекс россии продолжает функционировать, но уже не так активно, как желалось бы. Эта ситуация станет заметной на поле боя весной. Статьи о возможном наступлении на Харьков или Киев появляются, но это лишь военные рассуждения" - считает эксперт.

Главное управление разведки Украины представило видеоматериал, демонстрирующий успешную спецоперацию, в ходе которой беспилотные аппараты атаковали российский катер "Ивановец".

"Этот корабль был вооружен четырьмя противокорабельными ракетами и известен тем, что в 2014 году выпустил ракеты, участвовавшие в нападении на украинский корабль в Крыму" - делится эксперт.

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