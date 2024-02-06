В случае, если всё-таки российские оккупанты возьмут Авдеевку, есть два ключевых вопроса, которые могут говорить о том, что ли это будет иметь для нас катастрофические последствия.

Об этом заявил офицер ЦАХАЛа в отставке, военный историк и журналист Григорий Тамар в интервью Politeka Online.

"Первое - это насколько за Авдеевкой дальше будет следующая линия заранее подготовленная обороны, которая укомплектована войсками, средствами вооружения, соответствующими боеприпасами и так далее. То есть насколько дальше россияне опять упрутся в какую-то линию обороны", – заявил Григорий Тамар.

Второй вопрос, по словам эксперта, наличие у нас подвижных резервов, чтобы в случае глубокого прорыва фронта и попытки россиян предпринять манёвр, они были пресечены этими резервами.

Григорий Тамар рассказал, что тут резервы могут быть двух типов. Это могут быть, во-первых, крупные соединения артиллерийские - гаубичная артиллерия является очень эффективным механизмом для сдерживания натиска противника. Второе – это подвижные бронетанковые соединения, которые могут, нанося контрудары, купировать попытки маневрирования наступающей стороны.

Эксперт напомнил, что в своё время про Бахмут говорили, что если россияне возьмут город, то им удастся продвинуться.

"Даже я вам больше скажу, вот когда пару недель шла война, такое говорили про Изюм, если россияне возьмут Изюм, то всё, ваш фронт посыпется, они выйдут вам во фланг, они отрежут там ваши тылы. Ну, взяли они, потом вы его назад отбили. Как война не кончилась, когда взяли Изюм, так она не кончилась, когда вы этот Изюм вернули назад", – добавил Григорий Тамар.

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