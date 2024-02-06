Если вы проанализируете наступательные операции российской армии, то увидите, что они обычно длились от двух до четырех месяцев, пока не ставали в какой-то тупик.

Об этом рассказал офицер ЦАХАЛа в отставке, военный историк и журналист Григорий Тамар в интервью Politeka Online.

Военный эксперт напомнил, например, изгнание российских оккупантов из-под Киева, а также летнее наступление рф, кульминация которого была в июле, когда они шли на Краматорск.

"То есть это то время, когда они в состоянии держать вот этот темп наступательный. Я не беру какие-то локальные очень узкие участки фронта, типа Бахмута, там совершенно другая была ситуация, и потом там был "Вагнер" - это тоже момент", – заявил Григорий Тамар.

По словам эксперт, невозможно выдерживать этот наступательный темп на широком участке фронта больше определённого времени, и у россиян это время колеблется от двух до четырех месяцев.

"Да, у них изначально намного более амбициозные цели стояли, они их не выполнили, сейчас они пытаются сделать совершенно другое что-то. Они пытаются к путинским выборам добиться какого-то результата, чтобы можно было распиарить их пропагандой, предъявить россиянам: "Вот, смотрите, мы побеждаем, русские в ударе", и путин пойдёт на выборы с гордо развёрнутым своим российским флагом", – добавил Григорий Тамар.

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