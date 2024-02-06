Противник демонстрирует высокую оперативность в поставках боеприпасов на передовую. С целью преодоления данной ситуации было принято стратегическое решение о перераспределении войск для решения текущих проблем. Об этом в сводке рассказал Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик.

"Российские войска отвечают на эти меры, развертывая свыше 50 тысяч военнослужащих на данном направлении. Следовательно, для украинских защитников становится крайне важным удержание линии обороны, где были построены мощные фортификационные сооружения и проведена заминированная оборонительная работа" - рассказывает эксперт.

Украинским военным приходится сокращать использование артиллерии до минимума. Один из военных экспертов отмечает, что эффективная артиллерийская поддержка была ключевым фактором для удержания части позиций в направлении Купянска и Купянска-Узлового.

Из-за нехватки боеприпасов необходимо провести пересмотр силового баланса, возможно, предпринять тактические маневры. Все эти меры направлены на укрепление линии обороны, особенно на указанном направлении.

В то же время, согласно военному эксперту, обновление военной техники, которую изымают из хранилищ, не обеспечивает достаточного укомплектования российских войск, особенно в отношении техники.

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