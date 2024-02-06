С появлением дополнительной партии боеприпасов эти позиции будут восстановлены, поскольку они расположены в низинах.

На Авдеевском направлении, согласно данным карты Deep State, зафиксированы перемещения противника, который двигается с севера в сторону песчаного карьера. Ранее, на юге, российские силы продвинулись в направлении Авдеевского коксохима, детальнее об этом ояснил Роман Свитан, военный эксперт и полковник ВСУ в запасе.

"Враг стремится окружить часть Вооруженных Сил Украины, пытаясь вытеснить наши войска с данного участка фронта. На севере они в некоторых местах пересекли железнодорожный путь. Ранее украинская армия успешно удерживала их, применяя интенсивный артиллерийский огонь, но в настоящее время количество боеприпасов у нас сократилось" - делится эксперт.

Военный аналитик отмечает, что с появлением дополнительной партии боеприпасов эти позиции будут восстановлены, поскольку они расположены в низинах, а украинские артиллерийские батареи контролируют высокие точки.

Ранее эксперт рассказал, активное внимание российской стороны сосредоточено на границе и передовой линии, в особенности на Восточном направлении. В результате большинство баллистических ракет используется в зоне, близкой к фронту, начиная с 300 километров.

Даже беспилотные аппараты, такие как "Шахеды", которые активно развертываются россиянами, направляются в зону прифронтовых операций. Это свидетельствует о стремлении противника проникнуть к украинским складам топлива и боеприпасов, а также к местам размещения личного состава и техники.

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