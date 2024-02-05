Войска страны-агрессора России планируют захватить этот город до марта, в этом направлении сосредоточено 500 российских танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч солдат.

По данным издани Forbes, россияне хотят захватить Купянск, когда в РФ будут проходить выборы президента – «кусочек Харьковской области стал бы подарком» диктатору Владимиру Путину.

Комментируя данную информацию, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отметил, что наступление на Купянск оккупантыинтенсифицировали еще с конца мая – начала июня 2023 года.

«То есть, как таковое наступление ведётся уже как больше полугода, с катализацией штурмовых действий примерно с ноября», - подчеркнул Коваленко, добавив, что в целом, попытки вернуть контроль над Купянском россияне предпринимали с 2022 года.

Практически сразу после бегства из города.

При этом россияне используют для наступления на Купянск куда более объемный и устрашающиц «набор» сил и средств, чем это указано в статье.

«Наступление на Купянск у РОВ идёт уже более полугода. При этом относительная численность ГВ «Запад» за этот период критически не менялась. То есть, РОВ наступают этим составом уже более полугода, не наращивая показатели сил и средств, а находясь в состоянии регулярной компенсации потерь. Например, в середине декабря 2023 в составе ГВ «Днепр» было около 740 танков. То есть, прирост небольшой и в рамках компенсации регулярных потерь, с учетом возможностей ВПК по штатному комплектованию подразделений», - сообщил Коваленко в своем телеграм-канале.

По его словам, в середине 2023-го личного состава у «западных» было почти 63 тысячи. Коваленко подчеркнул, что издание не только не дало более-менее достоверной информации о группировке противника на этом плацдарме, но и пропустило мимо внимание тот факт, что украинские защитники больше полугода сдерживают превосходящие силы противника по Лимано-Купянской оси.

При этом ситуация наплацдарме действительно «стабильно очень тяжелая». Как, впрочем, по всей линии боестолкновений.

По словам Коваленко, в чем оказалось издание право, так это в том, что действия оккупантов обусловлены не тактической или стратегической целесообразностью, а политическими мотивами.

«После же захвата села Крохмальное, у высшего российского руководства и вовсе сработал рефлекс, и началось обильное слюноотделение. Они посчитали, что захват маленького, стёртого с лица земли села, на шестой месяц бесконечных штурмов, позволит им прыгнуть выше головы и вот, левый берег Оскола уже маячит на горизонте», - пояснил Коваленко.

Правда, поясняет военный эксперт, чтобы врагу доползти до левого берега им нужно захватить Пещановку и проползи 6 км по непростому простреливаемому ландшафту.

Коваленко уверен, что в «в лоб» никто переть не будет и оккупанты «начнут ровнять фланги».

«Что уже ощущается по возросшему прессингу в районе Котляровки и Кисловки, с попыткой мгновенного прорыва бравой тяжёло-бронированной конницей. Но…На сегодня нет ничего такого, к чему-бы не были бы готовы СОУ на данном участке театра военных действий», - заверил Коваленко.

По словам аналитика, проблема не столько в количестве танков и личного состава у врага, сколько в вопросе пропорционального им количества боекомплекта.

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