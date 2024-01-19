Запад уже начал понимать, что Россия в том виде, в котором она существует сейчас, всегда будет представлять угрозу.

Уверенность в этом высказал полковник запаса ГШ ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, пишет Politeka.net.

При этом понимание данного факта в мире начало происходить только сейчас.

«Вот еще год назад я бы очень сомневался, что они понимают, что само существование РФ как цельного государства несёт угрозу. Но с пониманием этого есть очень много политических нюансов, на мой взгляд», - предположил Жданов в своем видеообзоре.

Эксперт напомнил, что Россия, помимо всего прочего, является ядерным государством.

«Они очень боятся распада самой РФ в плане контроля за ядерным вооружением, в плане контроля за вообще ситуацией и возникновения в результате распада новых очагов вооружённого противостояния между бывшими субъектами РФ. Это вполне вероятно», - пояснил Олег Жданов.

По словам военного аналитика, скорее всего, США рассчитывают не на распад, а на максимальное ослабление военного потенциала РФ.

В перспективе создать наблюдательный орган, который бы контролировал военную машину РФ.

«Именно поэтому, скорее всего, в ближайшей перспективе будет рассматриваться сценарий создания какого-то органа», - предположил Жданов, напомнив, что в истории уже были такие сценарии.

Отметим, ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Россия продолжит нести угрозу всей Европе даже в случае освобождения Украиной всех своих территорий.

По его мнению, угроза начнет возрастать сразу после окончания войны против Украины, так как Россия немедленно начнёт восстанавливать свою армию, готовясь к следующей войне.

"Правительство России не способно повысить благосостояние своего населения. Все ставки сделаны на поиск внешнего врага и культивацию мнения о том, что распад СССР был наибольшим злом, из которого проистекают все российские трудности. Поэтому необходимо вернуть утраченные территории с лихвой", - пояснил Кариньш.

По его словам, это уже не война Кремля, это стало войной, поддерживаемой всеми россиянами и РФ будет оставаться угрозой для всей Европы.

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