Стало известно еще об одном погибшем в результате вражеского обстрела центра мирного украинского города.

Выросло количество жертв новой подлой атаки российских захватчиков на Херсон, пишет Politeka.net.

«Стало известно еще об одном погибшем в результате вражеского обстрела центра Херсона около 12.00. Мужчина 60 лет получил травмы, не совместимые с жизнью. В настоящее время известно о четырех погибших и одном раненом», - сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Также Мрочко призвал жителей города быть осторожными:

«Враг коварный!».

Ранее сообщалось о трех погибших – это мужчины 45 и 50 лет, которые были в автомобиле, и женщина, которая во время вражеского удара находилась на улице.

Среди города Херсона оккупационные войска с временно оккупированного левого берега.

В результате попадания вражеских снарядов в центре города возник пожар. И, к сожалению, погибли люди.

Добавим, минувшей ночью армия России с временно оккупированного левобережья ударила по Корабельному району Херсона. Были атакованы жилые кварталы. На местах попадания возникли пожары.

Последние новости Украины:

Валерий Залужный сделал заявление на фоне своего возможного увольнения.

Боец ВСУ предупредил о новой подлости врага.

"В ближайшей перспективе" - раскрыт возможный замысел США относительно РФ.