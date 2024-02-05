Выросло количество жертв новой подлой атаки российских захватчиков на Херсон, пишет Politeka.net.
«Стало известно еще об одном погибшем в результате вражеского обстрела центра Херсона около 12.00. Мужчина 60 лет получил травмы, не совместимые с жизнью. В настоящее время известно о четырех погибших и одном раненом», - сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Также Мрочко призвал жителей города быть осторожными:
«Враг коварный!».
Ранее сообщалось о трех погибших – это мужчины 45 и 50 лет, которые были в автомобиле, и женщина, которая во время вражеского удара находилась на улице.
Среди города Херсона оккупационные войска с временно оккупированного левого берега.
В результате попадания вражеских снарядов в центре города возник пожар. И, к сожалению, погибли люди.
Добавим, минувшей ночью армия России с временно оккупированного левобережья ударила по Корабельному району Херсона. Были атакованы жилые кварталы. На местах попадания возникли пожары.
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