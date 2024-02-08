На прилегающих к Бахмуту участках тоже отмечаются попытки противника продвинуться вперед. В течение последних суток украинские военные отбили три атаки оккупантов у Богдановки и Клещеевки. Об этом в сводке рассказал Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик.

"На направлении к Авдеевке оккупационные силы предпринимают попытки осуществить окружение города. За последние сутки силы обороны успешно отразили 31 атаку российских войск в районах Новобахмутовки, Степного и Авдеевки, а также 13 атак в районе Тоненького" - делится эксперт.

Также он рассказывает, российские силы сосредоточили значительные ресурсы на Купянском направлении, включая 500 танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц и более 40 тысяч солдат.

"В то время как Вооруженные Силы Украины (ВСУ) на этом участке фронта имеют 10 бригад (приблизительно 20 тысяч военнослужащих), сотни танков, бронированных машин и гаубиц" - подмечает аналитик.Тем не менее, у украинской артиллерии возникают трудности с боеприпасами.

Жданов добавляет, противник демонстрирует высокую оперативность в поставках боеприпасов на передовую. С целью преодоления данной ситуации было принято стратегическое решение о перераспределении войск для решения текущих проблем.

Украинским военным приходится сокращать использование артиллерии до минимума. Один из военных экспертов отмечает, что эффективная артиллерийская поддержка была ключевым фактором для удержания части позиций в направлении Купянска и Купянска-Узлового.

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