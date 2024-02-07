Российская оборонка производит всего 20 новых машин в месяц, и расконсервирует со складов около 50 машин, также заметил эксперт.

Военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экскомандир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, высказал замечание о возрастающих трудностях российских военных с военной техникой. По словам Дикого, на территории, где российские войска находятся в наступлении - в Авдеевке, севернее Угледара и в районе Крынок, наблюдается массовое поджоги бронетехники.

"Проблема не только в количестве горящей техники, но и в том, что их техника воспламеняется намного быстрее, чем они могут поставить ее на фронт собственные оборонные силы за тот же период" - делится эксперт.

Он отметил, что в отличие от дронов, которые можно собрать из гражданских компонентов, танки требуют специфических деталей, которые нельзя заменить частями из гражданских автомобилей. По его словам, российская оборонка производит всего 20 новых машин в месяц, и расконсервирует со складов около 50 машин.

Также Дикий выразил согласие с оценкой способностей российских сил, отметив, что у них действительно нет достаточных резервов и ресурсов для продолжительных наступлений, даже в том темпе, который сейчас наблюдается. Дикий подчеркнул, что в настоящее время не идет речи о стратегических прорывах или наступлениях на Киев или Харьков.

"Но даже то "ползучее" наступление, которое все же очень активно ведется на Авдеевку, Купянск, Лиман, — на это оккупантов хватит до весны" - заметил эксперт.

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