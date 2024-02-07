Для военных сил россии поселок Крынки становится стратегически неудобной точкой, в силу его протяженности, что создает трудности в своевременном противостоянии на каждом участке, особенно при ограниченных логистических возможностях. Детальнее об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экскомандир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Эта сложность приводит к тому, что оккупационные силы постепенно теряют контроль и не способны эффективно противостоять расширению территории, и происходит пошаговая потеря новых участков. В свою очередь, фокусировка внимания на новых точках приводит к снижению оперативности тактических групп российских войск, действующих вблизи Крынок" - делится эксперт.

Он подчеркивает, что оккупационные силы предпринимают попытки изгнать украинских военных из этого населенного пункта, регулярно привлекая свою технику в этот район. Тем не менее, армия Украины успешно противостоит этим усилиям, используя артиллерию и беспилотные летательные аппараты.

По мнению Дикого, Украина будет не только способна, но и вынуждена воспользоваться возможностью наступления, так как "окна возможностей лучше не пропускать".

Он также отметил, что в прошлом у Украины уже были упущены некоторые возможности из-за недостаточного количества военной техники, в частности, из-за осторожной политики Джо Байдена.

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