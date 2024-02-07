Сопротивление при таких условиях является значительным достижением, и дальнейшее развитие ситуации будет определять действия на поле боя.

В направлении Авдеевки продолжаются наступательные действия оккупантов, и, несмотря на сложную обстановку, противник несет значительные потери в личном составе и технике. Детальнее об этом рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он подчеркнул, что на данном участке оккупанты активно используют танки и другую бронетехнику, что приводит к существенному увеличению их потерь.

"Одной из основных задач в обороне Авдеевки является уничтожение наступательного потенциала противника, и силы обороны успешно справляются с этой миссией. Несмотря на сложности, с которыми сталкиваются украинские защитники, командование рассматривает различные сценарии дальнейших действий" - делится эксперт.

Аналитик замечает, возможен вариант отступления на более укрепленные позиции, решение которого останется за командованием. Длительное сопротивление при таких условиях является значительным достижением, и дальнейшее развитие ситуации будет определять действия на поле боя.

"Возможен также сценарий продолжения обороны Авдеевки, возможно с направлением туда подготовленных резервов для дополнительного истощения противника. Главной целью на данный момент остается истощение наступательного потенциала оккупантов в данном районе" - заключил эксперт.

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