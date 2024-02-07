Там открываются возможности для проведения тактических наступательных операций, которые, возможно, могут привести к определенному успеху.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко выражает мнение о том, что активная наступательная кампания российских оккупантов вероятно завершится к апрелю, в соответствии с предварительным прогнозом главы ГУР МО Кирилла Буданова.

По его словам, после завершения этой фазы, оккупанты планируют паузу, в ходе которой они перегруппируются и дополнят свои значительные потери.

В условиях затишья украинским силам открываются возможности для проведения тактических наступательных операций, которые, возможно, могут привести к определенному оперативному успеху.

"Нельзя исключать возможное сосредоточение ВСУ усилий на юге, но в другом направлении. На текущий момент на этом участке разворачивается черноморская операция, операция на левом берегу Днепра, а также проводятся постоянные удары по временно аннексированному Крыму" замечает аналитик.

В период паузы, предупреждает эксперт, российские военные не откажутся от своих наступательных действий, продолжая удерживать инициативу на некоторых участках, но с уменьшенной активностью, интенсивностью и масштабами привлекаемых сил.

Тем не менее, он подчеркивает, что в настоящее время украинские силы обороны активно действуют, сталкиваясь с задачей отражения многочисленных атак противника и готовности использовать возможности для улучшения тактической ситуации.

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