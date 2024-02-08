Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прогнозирует, что российские военные силы сократят темп наступательных операций до апреля, сделав перерыв для перегруппировки и восполнения своих значительных потерь. Он отмечает, что украинские военные получат возможность для тактических наступлений, которые могут привести к оперативному преимуществу.

Эксперт отмечает, что российские вооруженные силы вынуждены приостановить активные операции для восстановления своих потерь, как, например, в Авдеевке, где применяется множество техники и живой силы.

"Они сейчас штурмуют Авдеевку. И отличие от Бахмута в том, что там они проводили мясные штурмы, бросали большое количество живой силы. Здесь они тоже так бросают, но в то же время с этим применяют и большое количество техники" - замечает аналитик.



Однако Мусиенко предупреждает, что Россия не собирается полностью отказываться от своих наступательных действий, сохраняя инициативу на некоторых участках фронта.

В условиях затишья украинским силам открываются возможности для проведения тактических наступательных операций, которые, возможно, могут привести к определенному оперативному успеху.

"Нельзя исключать возможное сосредоточение ВСУ усилий на юге, но в другом направлении" - ранее заметил эксперт.

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