Российские войска не представили ничего нового – они оперируют теми же данными, которые уже известны противнику уже в течение года. Как рассказал Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик, с начала прошлого года российские военные стремятся прорваться к Купянску, но сталкиваются с сопротивлением на нескольких оборонительных линиях.

Понимая, что прямолинейный прорыв невозможен, они пытаются обойти. Поэтому они уже начали двигаться из-под Сватово. Военный эксперт отмечает, что российские силы пытаются обойти и выйти на юг от Оскольского водохранилища и Южного Купянска, что является частью их стратегии.

"Фактически, они оказались втянуты в тактические стычки. Есть возможность удержать российские войска на месте и не допустить их продвижения вперед. Даже при наличии 50 тысяч российских войск с бронетехникой, их можно довольно успешно удержать" - делится эксперт.

Также аналитик заметил, на направлении к Авдеевке оккупационные силы предпринимают попытки осуществить окружение города. За последние сутки силы обороны успешно отразили 31 атаку российских войск в районах Новобахмутовки, Степного и Авдеевки.

В то же время российские силы сосредоточили значительные ресурсы на Купянском направлении, включая 500 танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц и более 40 тысяч солдат.

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