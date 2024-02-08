До даты предполагаемых перевыборов в российской власти, остается очень мало времени, поэтому они прибегают к такой тактике.

На данный момент российские военные оказывают существенное давление на район Авдеевки. Они увеличили свое присутствие и силы вдоль линии фронта вдвое. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"У российских военных были планы на проведение операций в районе Авдеевки во время морозов. Однако на данный момент нет признаков приближения морозной погоды – преимущественно ожидаются теплые дни. Несмотря на это, россияне не замедляют своих действий" - заметил эксперт.

Они осознают, что до 17 марта, даты предполагаемых перевыборов в российской власти, остается очень мало времени, поэтому они прибегают к активным действиям и ситуация сейчас сложная.

"Ситуация в районе Авдеевки является непростой. Однако основные трудности связаны с недостатком боеприпасов" - заметил также аналитик.

Военный эксперт ранее отметил, что на сегодняшний день железнодорожную ветку на Мелитополь оккупант не могут запустить, потому что мы там не даём им достроить мост через Кальмиус.

"Хотя автомагистраль до Мариуполя они уже дотянули. У нас об этом почему-то не говорят но четырёхполосная дорога, федеральная трасса Ростов-Мариуполь уже возле Мариуполя", – добавил Олег Жданов.

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