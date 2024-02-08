Важно не оставлять территории без защиты, чтобы не дать противнику возможность продвигаться вперед.

Направления, которые ранее удерживались с помощью артиллерии при наличии достаточного количества боеприпасов, теперь могут потребовать изменения тактики, рассказывает Роман Свитан, военный эксперт и полковник ВСУ в запасе. Он подмечает, это не предполагает полного отступления, но может включать тактические маневры для улучшения позиций, особенно при ограниченных боеприпасах.

Тактические планы, основанные на использовании артиллерии и наличии достаточного боеприпасов, могут потребовать пересмотра из-за изменения обстановки. Однако это не означает полного отступления, а скорее возможное изменение позиций для улучшения обороны при ограниченных ресурсах.

"Это стандартная тактика оборонительных сил – переходить на более выгодные позиции, где можно с минимальными затратами сдерживать противника. Важно не оставлять территории без защиты, чтобы не дать противнику возможность продвигаться вперед" - делится аналитик.

В текущей сложной ситуации, несмотря на ограниченные ресурсы, ситуация остается под контролем.

На Авдеевском направлении, согласно данным карты Deep State, зафиксированы перемещения противника, который двигается с севера в сторону песчаного карьера.

"Враг стремится окружить часть Вооруженных Сил Украины, пытаясь вытеснить наши войска с данного участка фронта. На севере они в некоторых местах пересекли железнодорожный путь. Ранее украинская армия успешно удерживала их, применяя интенсивный артиллерийский огонь, но в настоящее время количество боеприпасов у нас сократилось" - делится эксперт.

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