Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о трагических последствиях очередной массированной атаки со стороны рф утром 7 февраля.

Виталий Ким в своем Telegram-канале сообщил, что утром 7 февраля российские оккупанты атаковали Николаев БпЛА типа «Shahed-136/131» и ракетами воздушного базирования.

Сообщается, что в результате попаданий по городу повреждено около 20 жилых домов. Произошло возгорание на участке подземного газопровода.

По предварительным данным, пострадал один человек, его срочно госпитализировали, но спасти не удалось.

"К сожалению, мужчина, которого госпитализировали после обстрела, умер в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма", - передал Виталий Ким сообщение мэра Николаева Александра Сенкевича.

Также Виталий Ким рассказал, что в результате утренней атаки произошел пожар на территории инфраструктурного объекта, повреждено техническое сооружение. Спасателям удалось оперативно локализовать возгорание.

Мэр Николаева опубликовал первое фото с места прилета:

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