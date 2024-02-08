Российские захватчики ударили по городу Селидово Донецкой области, пишет Politeka.net.

Противник выпустил по городу 8 ракет, одна из них попала в жилой дом.

"По предварительной информации, россия применила для удара ракеты КN 23 и С-300", - говорится в сообщении МВД Украины.

В результате обстрелов погибла 50-летняя женщина - ее тело извлекли из-под завалов спасатели.

Семь человек получили ранения.

«Среди них — мальчик, которому завтра исполнится 7 лет, а также двое мужчин 18 и 51 лет, четыре женщины — 38, 42, 64, 88 лет», - рассказали в полиции.

В настоящее время известно о повреждении 53 многоквартирных и 10 частных домов, 4 учебных заведений, 2 админзданий, частного предприятия, 24 транспортных средств.

Отметим, что КН-23 — ракета северокорейского производства.

Это баллистическая ракета малой дальности длиной 7,5 м, диаметром 0,95 м, весом от 3415 кг.

При запуске она летит по квазибалистической траектории и имеет максимальную дальность полета 690 км.

Боевая часть может быть обычной: унитарной, кассетной или ядерной.

Это не первый случай, когда россияне бомбардируют Украину ракетами КН-23.

Так, две из пяти ракет, выпущенных 7 февраля по Харькову, были произведены в КНДР.

Об этом заявил руководитель следственного управления Службы национальной безопасности в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. Предварительные выводы специалистов – это северокорейские ракеты HVASON 11GA (KN-23)", – рассказывал Болвинов.

Ранее, 4 января 2024 года, представитель Совета национальной безопасности США сообщил, что по данным разведки РФ использовала КN-23 во время масштабных атак 29 декабря 2023 года в направлении Запорожья и 2 января 2024 года по Харькову.

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