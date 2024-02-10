Ложные слухи о падении города не только недостоверны, но и являются неуважительными к защитникам, считает военный эксперт.

Оккупационные силы активно стремятся окружить город с нескольких направлений, предпринимая попытки прорыва с юга и севера. Особое внимание они уделяют коксохимическому комбинату, пытаясь отрезать его от остальной части населенного пункта. Об этом в сводке рассказал Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик, анализируя ситуацию в Авдеевке.

"Ситуация наиболее напряженная именно в этом районе комбината. Враги стремятся изолировать старую часть города, включая дачные участки, от центральной части. Однако, украинские вооруженные силы успешно сдерживают противника, не давая ему расширить контроль над территорией" - делится эксперт.

Несмотря на превосходство в силах у врага, город Авдеевка пока остается непокоренным. Ложные слухи о его падении не только недостоверны, но и являются неуважительными к защитникам, которые отважно стоят на защите своей родины. Аналитик добавил, ситуация, хоть и сложная, далека от безвыходной.

Ранее эксперт сообщал, на прилегающих к Бахмуту участках тоже отмечаются попытки противника продвинуться вперед. В течение последних суток украинские военные отбили три атаки оккупантов у Богдановки и Клещеевки.

На направлении к Авдеевке оккупационные силы предпринимают попытки осуществить окружение города.

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