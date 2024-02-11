Там до сих пор находятся мирные жители, и возможно, их придется эвакуировать принудительно, чтобы укрепить позиции наших сил.

Российские силы достигли "частичных успехов" в этом районе, таким образом на фронтовой линии появился еще один населенный пункт под огнем - Марьинка. Детальнее об этом рассказал Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик.

"Этот фронт стал ключевым направлением для противника, и здесь действуют украинские силы, которые могли бы быть задействованы для защиты Авдеевки. Это серьезно усложняет оборону города. Кроме того, оккупанты стремятся продвинуться в районе Угледара" - делится эксперт.

Они атакуют как с направления Курахово, так и с Юга, в районе Победы и Новомихайловки, стремясь к объединению своих сил и проводя фланговые атаки.

Аналитик также добавил, Авдеевка, вероятно, столкнется с аналогичной участью Бахмута в плане разрушений. Там до сих пор находятся мирные жители, и возможно, их придется эвакуировать принудительно, чтобы укрепить позиции наших сил обороны.

Также ранее он заметил, оккупационные силы активно стремятся окружить город с нескольких направлений, предпринимая попытки прорыва с юга и севера. Особое внимание они уделяют коксохимическому комбинату, пытаясь отрезать его от остальной части населенного пункта.

Ситуация наиболее напряженная именно в этом районе комбината. Враги стремятся изолировать старую часть города, включая дачные участки, от центральной части.

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