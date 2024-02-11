Первоначально предполагалось, что эти пункты должны быть прикрыты артиллерийским обстрелом, подметил эксперт.

Hоссийские силы постоянно пытаются распространять информацию о своем предполагаемом "сбросе войск на левый берег Днепра", однако Силы обороны успешно удерживают свои позиции в этом регионе Херсонщины, рассказывает Роман Свитан, военный эксперт и полковник ВСУ в запасе.

В последнее время появились сообщения о том, что российские командиры направляют на атаку позиции ВСУ на левом берегу Херсонщины только пехотные отряды, без использования бронетехники.

"Количество опорных пунктов на левом берегу Херсонщины увеличивается, однако сохранять контроль над ними становится все сложнее. Первоначально предполагалось, что эти пункты должны быть прикрыты артиллерийским обстрелом и беспилотниками с правого берега, но не хватает боеприпасов для артиллерии" - делится эксперт.

Аналитик добавил, артиллерийские силы не могут выполнить те задачи, которые были поставлены при переправе через Днепр нашими малыми тактическими группами. Это серьезная проблема, однако существуют механизмы, позволяющие удерживать контроль над территорией.

Тактические планы, основанные на использовании артиллерии и наличии достаточного боеприпасов, могут потребовать пересмотра из-за изменения обстановки. Однако это не означает полного отступления, а скорее возможное изменение позиций для улучшения обороны при ограниченных ресурсах, добавил Свитан.

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