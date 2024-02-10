В городе Ижевске 7 февраля произошел мощный взрыв в районе Воткинского завода, который известен своим производством ракет для "Искандеров". Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, что причиной взрыва могли стать действия спецслужб или привлеченных групп национального сопротивления, имеющих информацию о местонахождении заводов.

Российских заводов, занимающихся производством боеприпасов, находится за Уралом десятки. Они находятся на расстоянии примерно 2 тысяч километров от нас. Однако, несмотря на расстояние, подобные инциденты не исключены, считает аналитик.

"Спровоцировать пожар или взрыв на подобном заводе возможно. Для групп, стремящихся атаковать такие объекты, не обязательно проникать на заводскую территорию. Используя FPV-дроны и взрывчатые вещества, можно нанести удар, даже не заходя на территорию завода" - делится эксперт.

Также он заметил, тактические планы, основанные на использовании артиллерии и наличии достаточного боеприпасов, могут потребовать пересмотра из-за изменения обстановки на левом берегу Херсонщины. Однако это не означает полного отступления, а скорее возможное изменение позиций для улучшения обороны при ограниченных ресурсах.

"Это стандартная тактика оборонительных сил – переходить на более выгодные позиции, где можно с минимальными затратами сдерживать противника" - делится аналитик.

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