Российские власти стремятся избежать негативного воздействия на избирателей и демонстрировать успехи в военной операции, считает эксперт.

Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик высказал свое мнение относительно годовщины полномасштабного вторжения, произошедшего 24 февраля 2024 года, подчеркивая, что это событие может стать поводом для новых атак на Украину. Однако он также отметил, что с приближением даты президентских выборов в России вероятность проведения атак только увеличивается.

Он выразил мнение, что с приближением даты президентских выборов в России возрастает вероятность проведения атак. Жданов также обратил внимание на заявления путина о необходимости переговоров с Украиной.

"Хотя россия готова к диалогу, условия этих переговоров, по всей видимости, будут весьма строгими и могут включать в себя требования, близкие к капитуляции страны. Годовщина вторжения может оказаться второстепенной перед предстоящими выборами президента россии, они хотят показать, что справились" - делится эксперт.

По его мнению, российские власти стремятся избежать негативного воздействия на избирателей и демонстрировать успехи в военной операции.

Ранее эксперт сообщал, на прилегающих к Бахмуту участках тоже отмечаются попытки противника продвинуться вперед. В течение последних суток украинские военные отбили три атаки оккупантов у Богдановки и Клещеевки.

На направлении к Авдеевке оккупационные силы предпринимают попытки осуществить окружение города.

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