По словам эксперта, сейчас оккупанты стремятся контролировать эту территорию и перерезать основные коммуникации.

Обстановка в Авдеевке продолжает оставаться весьма напряженной и критической. Этот участок фронта стал местом, где противник ведет активные наступательные действия с целью окружить и изолировать украинские вооруженные силы от их логистической поддержки. Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик высказал свое мнение относительно текущей ситуации.

"Некоторые участки между северными и южными окраинами уже почти сведены к минимуму, что усугубляет сложность ситуации. Несмотря на все трудности, бойцы продолжают стойко держаться. Российская сторона активно увеличивает свое присутствие, направляя дополнительные вооруженные силы, особенно пехоту и артиллерию, для наступления на жилые районы Авдеевки" - заметил эксперт.

Также аналитик добавил, они стремятся контролировать эту территорию и перерезать основные коммуникации.

Важно понимать, что Авдеевка играет стратегическую роль для обеих сторон конфликта. Для украинских вооруженных сил это ключевой пункт, который позволяет контролировать обстановку на фронте и оказывать давление на врага, в том числе из артиллерийских позиций.

Жданов выразил мнение, что с приближением даты президентских выборов в России возрастает вероятность проведения атак. Жданов также обратил внимание на заявления путина о необходимости переговоров с Украиной.

"Хотя россия готова к диалогу, условия этих переговоров, по всей видимости, будут весьма строгими и могут включать в себя требования, близкие к капитуляции страны" - делится эксперт.

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