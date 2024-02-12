В ночь на 10 февраля российские военные совершили новый террористический акт в Харькове и его окрестностях, используя дроны типа "Шахед". По данным, есть семь жертв. В результате атаки возникли масштабные пожары в гражданской инфраструктуре, о чем рассказал Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик.

"Российская сторона перешла к новой тактике, направив беспилотники на заправочную станцию. Топливо из нее разлилось по улицам с частными домами, что привело к одновременным возгораниям. Однако такие атаки могут обернуться против них же. Атака на гражданскую инфраструктуру стала для российских военных рискованным шагом" - делится аналитик.

Он также добавил, на территории россии имеется большое количество заправочных станций, которые могут стать объектами подобных нападений и подвергнуть опасности жилые здания поблизости.

В это время оккупационные силы активно стремятся окружить Авдеевку с нескольких направлений, предпринимая попытки прорыва с юга и севера, заметил эксперт.

"Ситуация наиболее напряженная именно в этом районе комбината. Враги стремятся изолировать старую часть города, включая дачные участки, от центральной части. Однако, украинские вооруженные силы успешно сдерживают противника" - заключил Жданов.

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