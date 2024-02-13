Свежие отчеты от Генштаба свидетельствуют о том, что российские военные продолжают активные действия.

Российские военные активно стремятся к захвату Авдеевки, и уже добились определенных успехов в этом направлении. В частности, они наступают по направлению к единственной дороге, соединяющей Авдеевку с тылом. Об этом рассказал рассказал Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик.

Если им удастся перекрыть этот путь, украинские силы, скорее всего, будут вынуждены отступить. Свежие отчеты от Генштаба свидетельствуют о том, что российские военные продолжают активные действия в районе Авдеевки.

"Ситуация в регионе крайне напряженная. Авдеевка, окруженная с двух сторон, предстоит выдержать серьезное испытание. Основная проблема заключается в дороге, которая является единственным путем сообщения с тылом" - делится эксперт.

Также он добавил, украинские военные, проходя через многомесячные бои вдоль этой дороги, научились эффективно управлять логистикой, несмотря на постоянные атаки. Однако главная угроза находится всего в километре от дороги. Если врагам удастся добраться до нее, это может заставить украинские силы отступить.

"Несмотря на сложность ситуации, гарнизон в Авдеевке продолжает эффективно выполнять свои обязанности. Главная цель обороны – не только сохранить контроль над территорией, но и нанести максимальный урон врагу" - добавил аналитик.

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