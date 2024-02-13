Наши силы продолжают активно защищать критически важные объекты, такие как порты, осознавая их ключевую роль в обеспечении южных регионов.

Недавние атаки российских сил на Днепропетровскую область и действия в Николаевской области, где украинские военные успешно отразили атаки вражеских дронов, свидетельствуют о настойчивом стремлении оккупантов воздействовать на ключевые объекты критической инфраструктуры. Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик рассказал о ситуации на фронте.

"На сегодняшний день оккупанты акцентируют свое внимание на южных регионах Украины, особенно на важных объектах, таких как порты и общая инфраструктура. Эти территории играют важную роль в обеспечении фронта и прифронтовых зон ресурсами, необходимыми для функционирования" - заметил аналитик.

Также он предположил, наблюдается угроза возможного блэкаута, несмотря на то, что ранее предполагалось, что опасность миновала.

Украинские силы продолжают активно защищать критически важные объекты, такие как порты, осознавая их ключевую роль в обеспечении южных регионов страны необходимыми ресурсами и поддержании функционирования экономики.

Он также заметил, российская сторона перешла к новой тактике, направив беспилотники на заправочную станцию.

Топливо из нее разлилось по улицам с частными домами, что привело к одновременным возгораниям. Однако такие атаки могут обернуться против них же. Атака на гражданскую инфраструктуру стала для российских военных рискованным шагом.

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