На передовой сохраняется тяжелая ситуация, но не стоит думать, что наступают только россияне, а ВСУ только обороняются.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения.

Так, жестокие бои продолжаются на Авдеевском направлении.

«Силы обороны за прошедшие сутки отбили 22 атаки врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Тоненького и Невельского Донецкой области», - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В свою очередь, спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона подчеркнул, что линия боевого столкновения движется, но не только в одну сторону.

По его словам, не стоит полагать, что наступают только россияне, а ВСУ только обороняются.

Также Лиховой сообщил, что Авдеевку в основном штурмует регулярная российская армия, хорошо обученная.

«Где-то спецназовцы, кое-где десантура, кое-где обычные мотострелковые батальоны – но да, среди них есть много уголовников, много тех, чей тюремный срок исчисляется десятками лет», - отметил Лиховой.

По его словам, ранее россияне применяли тактику малых пехотных групп, но в последние дни начали привлекать к наступательным действиям бронетехнику, в том числе танки и БМП.

Также есть данные, что враг готовится ввести в бои за Авдеевку дополнительные резервы. Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников.

«Враг готовит к введению дополнительные резервы в направлении главного удара (от северной окраины карьера до железной дороги в обход АКХЗ до Индустриального проспекта). Это будет существенное усиление.

У нас все еще остаются опции для дальнейших действий в городе и рядом с ним. Но лично я очень переживаю за наших бойцов, которые сейчас находятся в восточной части авдеевского плацдарма. И на позиции "Зенит"», - подчеркнул Мирошников в своем телеграмм-канале, добавив, что за этими участками нужно особое внимание.

За Северным и восточнее него, подчеркнул корреспондент, тоже нужно смотреть.

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