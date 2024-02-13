Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения.
Так, жестокие бои продолжаются на Авдеевском направлении.
«Силы обороны за прошедшие сутки отбили 22 атаки врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Тоненького и Невельского Донецкой области», - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
В свою очередь, спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона подчеркнул, что линия боевого столкновения движется, но не только в одну сторону.
По его словам, не стоит полагать, что наступают только россияне, а ВСУ только обороняются.
Также Лиховой сообщил, что Авдеевку в основном штурмует регулярная российская армия, хорошо обученная.
«Где-то спецназовцы, кое-где десантура, кое-где обычные мотострелковые батальоны – но да, среди них есть много уголовников, много тех, чей тюремный срок исчисляется десятками лет», - отметил Лиховой.
По его словам, ранее россияне применяли тактику малых пехотных групп, но в последние дни начали привлекать к наступательным действиям бронетехнику, в том числе танки и БМП.
Также есть данные, что враг готовится ввести в бои за Авдеевку дополнительные резервы. Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников.
«Враг готовит к введению дополнительные резервы в направлении главного удара (от северной окраины карьера до железной дороги в обход АКХЗ до Индустриального проспекта). Это будет существенное усиление.
У нас все еще остаются опции для дальнейших действий в городе и рядом с ним. Но лично я очень переживаю за наших бойцов, которые сейчас находятся в восточной части авдеевского плацдарма. И на позиции "Зенит"», - подчеркнул Мирошников в своем телеграмм-канале, добавив, что за этими участками нужно особое внимание.
За Северным и восточнее него, подчеркнул корреспондент, тоже нужно смотреть.
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