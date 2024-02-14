Эксперт убежден, что данная железнодорожная линия не будет использоваться в качестве транспортного коридора для оккупантов.

Российские оккупационные силы установили "барьер" из железнодорожных вагонов в Донецкой области, протяженность которого составляет около 30 километров. По мнению военного аналитика и полковника запаса ВСУ, Олега Жданова, это сооружение может стать ключевым элементом оборонительной линии.

Жданов объясняет, что для преодоления такого барьера потребуется создание прорывов, которые могут быть осуществлены либо артиллерийскими ударами, либо инженерными работами по взрыванию сегментов.

"Прохождение через эти прорывы потребует изменения тактики ведения боевых действий и, следовательно, снизит скорость движения войск, что в свою очередь увеличит их уязвимость. Это можно сравнить с преодолением минных полей, где узкие проходы затрудняют передвижение войск на высокой скорости" - заметил эксперт.

Тем не менее, эксперт также указывает на некоторые положительные моменты: он убежден, что данная железнодорожная линия не будет использоваться в качестве транспортного коридора для оккупантов, и считает, что ее строительство свидетельствует о возможных военных действиях в этом районе.

"На сегодняшний день оккупанты акцентируют свое внимание на южных регионах Украины, особенно на важных объектах, таких как порты и общая инфраструктура. Эти территории играют важную роль в обеспечении фронта и прифронтовых зон ресурсами, необходимыми для функционирования" - также заметил аналитик.

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