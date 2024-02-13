О том, как оккупанты меняют свою тактику рассказал координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец, пишет Politeka.net.

Так, по его словам, российское командование в рамках наращивания огневых способностей своих оперативных группировок стало формировать достаточно мощные новые части и соединения, включая даже артиллерийские дивизии.

«Происходит достаточно весомое наращивание количественного состава уже развернутой артиллерийской составляющей этих группировок», - сообщил Машовец.

Кроме того, по словам эксперта, противник достаточно активно пытается противодействовать украинской армейской разведке на оперативном уровне. Причем использует целый спектр методов и способов.

«Иногда, достаточно нетривиальных. Например, достаточно серьезно занимается "легендированием" тех или иных перемещений своих формирований, активно использует для этой цели дезинформацию, в том числе в публично-информационной сфере, "дробит" перемещение любых своих более или менее значительных формирований методом "россыпью" (это когда соединения и объединения войск перемещаются более "мелкими" частями, разными маршрутами, в различные районы сосредоточения и т.д.) активно реализует в оперативных и тактических тылах фильтрационно-заградительные мероприятия, занимается радиомаскированием и т. д.», - сообщил аналитик в своем телеграм-канале.

Кроме того, по словам эксперта, происходит перераспределение между структурными частями оперативных группировок оккупантов.

«Основная масса частей и соединений противника, имеющих достаточно высокий уровень мобильности, при организации масштабных наступательных действий, держится "во вторых эшелонах", а атакующие и штурмовые действия в тактической зоне для прорыва системы обороны украинских войск проводит преимущественно пехота», - пояснил Машовец.

Также аналитик отметил «растущий уровень гибкости российского командования, которое оно демонстрирует в отдельных случаях» и адаптацию врага к "технологическим" изменениям.

«Например, они сейчас активно разрабатывают собственные "морские дроны", новые системы боевого управления, включая программное обеспечение к ним. Насмотревшись на нашу "Кропиву" и другие боевые программы, пробуют "смастерить" нечто подобное», - сообщил Машовец.

Анализируя происходящее на фронте, Машовец предполагает, что в среднесрочной перспективе может произойти «творческая переработка» российским командованием их основной "теории глубокой операции" на современный лад.

«Причем, это может касаться целого ряда ее элементов как на тактическом, так и на оперативном уровнях. От изменения типового организационно-штатного состава оперативной группировки войск противника до количественного и качественного уровня вооружения и оснащения частей и соединений, его составляющих», - предупредил эксперт.

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