Однако в настоящее время они нацелены на город, и все это с целью вызвать панику и хаос.

Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик ответил на вопрос, почему ранее дроны не летали в Одессу и не преодолевали портовую зону, а сейчас они сбиваются прямо над городом. Военный эксперт объяснил, что дроны имели способность летать и раньше, однако ранее российские силы не ставили целью направить их на гражданское население Одессы.

Военный эксперт объяснил, что дроны имели способность летать и раньше, однако ранее российские силы не ставили целью направить их на гражданское население Одессы. Жданов уточнил, что в прошлом основной целью для дронов был порт и смежная инфраструктура, поэтому они направлялись туда.

"В соответствии с этим, дроны сбивались при приближении к порту или на его территории. Однако в настоящее время они нацелены на город, и все это с целью вызвать панику и хаос среди граждан Украины, чтобы принудить их согласиться на мирные условия в обмен на территориальные уступки" - заметил эксперт.

Также он заметил, недавние атаки российских сил на Днепропетровскую область и действия в Николаевской области, где украинские военные успешно отразили атаки вражеских дронов, свидетельствуют о настойчивом стремлении оккупантов воздействовать на ключевые объекты критической инфраструктуры.

На сегодняшний день оккупанты акцентируют свое внимание на южных регионах Украины, особенно на важных объектах, таких как порты и общая инфраструктура.

Последние новости Украины:

Россия ударила по Харькову черными "Шахедами".

Взрыв был сверхмощный: кадры уничтожения ракетоносителя РФ "Ивановец".

Боец ВСУ срочно предупредил о новой подлости врага.