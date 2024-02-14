В Крыму сообщают о новых мощных взрывах, появились подробности и кадры.

У берегов временно оккупированного Крыма гремят новые мощные взрывы.

Телеграмма-канал «Крымский ветер» сообщает, что новый взрыв в море произошел напротив поселка Кацивели.

"Похоже, что боекомплект корабля взрывается. Видно, что для спасения "утопающего" подошел еще один корабль. Также неподалеку есть подлодка», - говорится в сообщении.

Похоже, корабль после взрывов превратился в факел.

Ранее появилось сообщение, что в районе Мисхора якобы атакован российский корабль.

По словам местных жителей, сначала они увидели вспышки в море, затем услышали взрывы.

Взрывы были слышны в Ялте, Мисхоре, Алупке и Симеизе.

По неподтвержденным данным, десантный корабль оккупантов затонул.

Над местом кружит вертолет – его, как говорят местные жители, хорошо слышно.

Возможно, началась поисково-спасательная операция.

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