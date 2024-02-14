У берегов временно оккупированного Крыма гремят новые мощные взрывы.
Телеграмма-канал «Крымский ветер» сообщает, что новый взрыв в море произошел напротив поселка Кацивели.
"Похоже, что боекомплект корабля взрывается. Видно, что для спасения "утопающего" подошел еще один корабль. Также неподалеку есть подлодка», - говорится в сообщении.
Похоже, корабль после взрывов превратился в факел.
Ранее появилось сообщение, что в районе Мисхора якобы атакован российский корабль.
По словам местных жителей, сначала они увидели вспышки в море, затем услышали взрывы.
Взрывы были слышны в Ялте, Мисхоре, Алупке и Симеизе.
По неподтвержденным данным, десантный корабль оккупантов затонул.
Над местом кружит вертолет – его, как говорят местные жители, хорошо слышно.
Возможно, началась поисково-спасательная операция.
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