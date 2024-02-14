Российские оккупационные войска в ночь на 14 февраля нанесли разрушительные удары по роддому и жилой пятиэтажке.

В ночь на 14 февраля 2024 года оккупанты совершили массированную ракетную атаку на город Селидово Донецкой области.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, около часа ночи враг обстрелял медицинское учреждение. Основной удар пришелся на роддом, где на тот момент находились почти 200 человек.

Из-под завалов извлекли тела трех человек. Погибли 38-летняя беременная женщина, находившаяся в больнице на сохранении, а также 36-летняя мать с сыном 9 лет. Еще шесть пациентов получили ранения - самому старшему 76 лет, а самому младшему только 6 месяцев. Пациентов эвакуировали в другие медицинские учреждения.

Также сообщается, что примерно в 22:30 13 февраля оккупанты попали по жилому 5-этажному дому в городе Селидово. В результате попадания разрушен целый подъезд дома. Известно о шести пострадавших, среди них трое детей 7, 12 и 16 лет.

Всего во время ночной атаки на Селидово погибли три человека, еще 12 пострадали.

Кроме того, за минувшие сутки оккупанты атаковали и другие населенные пункты Донецкой области. Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донетчины.

В Новогродовке ранен человек, повреждена 21 многоэтажка и пять админзданий. Авдеевка подверглась многочисленным артобстрелам и авиаударам. В Красногоровке поврежден дом. Еще один дом поврежден в Остром Кураховской общины.

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