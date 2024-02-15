Эксперт также заметил, такая последовательность обычно не влияет на решение о применении ракетных ударов.

В настоящее время у российской армии нет возможности наносить массированные ракетные удары по Украине так часто, как они бы хотели. Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик отметил, сейчас возникают трудности из-за недостатка ракет или низкого технического состояния носителей ракет.

Жданов также отметил, что украинцы должны быть готовы к тому, что каждый удар "шахедами" может быть продолжен ракетным ударом. Он подчеркнул, что никто не может дать стопроцентной гарантии, что после "шахедов" не последует ракетный удар. Однако такая последовательность обычно не влияет на решение о применении ракетных ударов.

"В настоящее время у российской армии нет возможности наносить массированные ракетные удары по Украине так часто, как они бы хотели. Возникают трудности из-за недостатка ракет или низкого технического состояния носителей ракет" - заметил эксперт.

Жданов отметил, что украинцы должны быть готовы к тому, что каждый удар "шахедами" может быть продолжен ракетным ударом.

"Никто не может дать стопроцентной гарантии, что после "шахедов" не последует ракетный удар. Однако такая последовательность обычно не влияет на решение о применении ракетных ударов" - заметил эксперт.

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