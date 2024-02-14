В последнем правительственном законопроекте о мобилизации, воинском учете и военной службе в Украине женщинам разрешается служить в армии только с их добровольного согласия.

Законопроект под номером 10449 был опубликован 30 января на сайте Верховной Рады и впоследствии принят в первом чтении 7 февраля.

Согласно документу, право быть зачисленными на военную службу имеют женщины, признанные годными к военной службе по состоянию здоровья и возрастным критериям и имеющие профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное довузовское или высшее образование по медицинской или фармацевтической специальности.

Примечательно, что в обновленном законопроекте указано, что женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на службу или заниматься деятельностью по обеспечению обороны государства в военное время только на добровольной основе. Такой формулировки «добровольно» в предыдущей редакции не было.

В мирное время, когда не действует военное положение, в законопроекте указывается, что женщины могут быть приняты на военную службу и службу в воинском резерве только на добровольной основе, то есть по договору.

В документе также отмечается, что на воинский учет призывников по их заявлению могут быть приняты женщины, имеющие специальности, относящиеся к конкретным военно-учетным специальностям, согласно утвержденному перечню Минобороны, и признанные годными к службе по состоянию здоровья и возрасту.

Важно уточнить, что регистрация не предполагает призыва на военную службу; это отдельный процесс.

Напомним, уничтожен большой десантный корабль рф: официальные подробности и чем был особенный "Цезарь Куников"

Как писала Politeka, много пострадавших, среди погибших ребенок: оккупанты ударили ракетами по роддому и пятиэтажке

Также Politeka сообщала, "не только над Украиной": эксперт удивил прогнозом, как можно скоро усилить работу ПВО