Однако сложно предсказать, смогут ли оккупанты достичь своих целей на данном направлении.

В последнее время все обсуждают направление на Купянск, где оккупанты с ожесточением пытались прорвать украинскую оборону. В районе Крохмального им удалось добиться частичного успеха, однако дальнейшее продвижение им не удалось, сообщает Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик.

"Наблюдается резкое снижение боевой активности в этом районе. Это может свидетельствовать о том, что российские военные исчерпали свои ресурсы в этом районе и начали искать другие уязвимые точки в украинской обороне, продолжая таким образом создавать нестабильность на фронте" - делится аналитик.

На данный момент оккупанты пытаются прорвать оборону в районе Бахмута и выйти на Часов Яр. По словам Жданова, эти места являются ключевыми перед последней крупной жилой агломерацией, которую украинские силы контролируют на Донбассе.

"Однако сложно предсказать, смогут ли оккупанты достичь своих целей на Бахмутском направлении, так как оценить резервы российской армии и их возможности в переброске или маневрировании силами является сложной задачей" - рассказывает эксперт.

На территории Украины находятся несколько сотен тысяч оккупантов, которые, в отличие от украинских вооруженных сил, имеют возможность перебрасывать войска с одного оперативного направления на другое.

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