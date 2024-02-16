В настоящее время в Украине происходит активное обсуждение вопроса о равных правах аспирантов в контексте обучения за счет государства и обучения по контракту.
Этот вопрос особенно актуален в свете нового законопроекта о мобилизации, который вызвал волну недовольства среди некоторых членов Верховной Рады.
Юлия Гришина, депутат и заместитель председателя фракции "Слуга народа", выступила в защиту аспирантов-контрактников, которые, по ее мнению, не должны лишаться права на отсрочку от военной службы. Ее позиция основывается на том, что такое ограничение противоречит Конституции Украины и закону "О высшем образовании".
Именно поэтому Гришина предложила внести соответствующие поправки в законопроект об усилении мобилизации. Ее цель - исключить из него норму, которая ограничивает права аспирантов-контрактников на отсрочку от призыва. Это, по ее мнению, несправедливо и не соответствует принципам равенства перед законом.
Главное, что подчеркивает Гришина, это необходимость уважения и признания потенциала всех аспирантов независимо от источника финансирования их обучения. Такой подход соответствует принципам справедливости и законности, заложенным в основных законодательных актах страны.
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