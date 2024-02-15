Глубина вхождения до Киева составляет 150-200 км, и для такой глубины потребуется значительная логистическая поддержка.

Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик заметил, на данный момент ни со стороны рф, ни со стороны Белоруссии не сосредоточено достаточное количество войск у границы с Украиной, чтобы можно было осуществить нападение на Киев.

"Путин в любой момент может отдать приказ и перебросить достаточное количество войск к нашей границе, однако о таких действиях мы узнаем от нашей разведки. Даже если враг попытается наступать, его остановят прямо на границе" - зверил эксперт.

Военный эксперт также подчеркнул, что для успешного наступления на Киев российской группировке потребуется не менее 100 тысяч военнослужащих.

Оперативная глубина вхождения до Киева составляет 150-200 км, и для такой глубины потребуется значительная логистическая поддержка, включая большие запасы боеприпасов, топлива, продовольствия и личного состава для замены потерь, а этого у рф сейчас нет.

Также он заметил, в последнее время все обсуждают направление на Купянск, где оккупанты с ожесточением пытались прорвать украинскую оборону. В районе Крохмального им удалось добиться частичного успеха, однако дальнейшее продвижение им не удалось.

Наблюдается резкое снижение боевой активности в этом районе. Это может свидетельствовать о том, что российские военные исчерпали свои ресурсы в этом районе и начали искать другие уязвимые точки в украинской обороне.

Последние новости Украины:

Россия ударила по Харькову черными "Шахедами".

Взрыв был сверхмощный: кадры уничтожения ракетоносителя РФ "Ивановец".

Боец ВСУ срочно предупредил о новой подлости врага.