После этого российские военные планируют сделать паузу для дополнительной комплектации и перегруппировки своих войск.

Полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик Олег Жданов прокомментировал заявления о том, что путин ранее дал понять США о возможной готовности "обсудить возможность прекращения огня" в Украине. Тем не менее, независимо от этого, противнику необходима временная пауза, если рассматривать возможность продолжения наступления со стороны рф.

"Это объясняется высокими потерями, понесенными противником. В настоящее время оккупанты активно атакуют Авдеевку, что приводит к истощению их резервов. Для России желательным сценарием было бы завершение наступления на востоке страны с захватом как минимум Авдеевки, Купянска и Часового Яра" - заметил эксперт.

Он считает, после этого российские военные планируют сделать паузу для дополнительной комплектации и перегруппировки своих войск в преддверии осени и зимы. Это позволит им иметь возможность продолжать наступление хотя бы в ограниченных направлениях.

На данный момент оккупанты пытаются прорвать оборону в районе Бахмута и выйти на Часов Яр. По словам Жданова, эти места являются ключевыми перед последней крупной жилой агломерацией, которую украинские силы контролируют на Донбассе.

"Однако сложно предсказать, смогут ли оккупанты достичь своих целей на Бахмутском направлении, так как оценить резервы российской армии и их возможности в переброске или маневрировании силами является сложной задачей" - рассказывает эксперт.

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