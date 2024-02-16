В правительстве Украины ведутся активные обсуждения относительно того, как обеспечить бюджет страны в случае необходимости мобилизации.

Исходя из этих дискуссий, две ключевые группы - Офис президента и Инициативная группа в Верховной Раде - предложили разные подходы к созданию так называемого "экономического бронирования".

"И бизнесу, и обществу надо дать какой-то справедливый и понятный механизм, как гарантировать свою работу. Чтобы мы не мобилизовали только тех, кто реально работает "в белую", и поэтому их видно. А чтобы все понимали, что сейчас такое время: либо ты работаешь на бюджет, и так удерживаешь армию, либо ты служишь в армии. Третьего не дано.

Сейчас есть определенная калькуляция того, сколько стоит обучение, вооружение и денежное обеспечение одного мобилизованного. Если брать среднюю сумму расходов на всех этапах, то это где-то 80 тысяч гривен на одного бойца в месяц. Поэтому в тылу 4-5 человек должны ежедневно работать, чтобы обеспечить бюджету эти деньги" - рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

На Банковой, где находится президентский офис, предпочтительным вариантом является использование критерия дохода работников для определения, кто может быть "забронирован". Они предлагают установить пороговую зарплату от 30 до 35 тысяч гривен в месяц, при достижении которой работодатель и работник будут обязаны уплачивать определенную сумму налогов.

С другой стороны, Инициативная группа, сформированная в парламенте, предлагает более радикальный подход. Они разрабатывают проект, основанный на введении специального военного сбора, или квазиналога. Согласно этому предложению, работодатели должны будут гарантировать доплату в 20 тысяч гривен за каждого работника, чтобы "забронировать" его.

Оба подхода вызывают определенные вопросы и противоречия.

Предприниматели, например, высказывают опасения относительно высоких сумм, которые им придется платить для "бронирования" своих работников. Они утверждают, что предложенные пороговые значения дохода недостижимы для многих из них.

Тем не менее, обе группы утверждают, что их модели могут принести значительные доходы в государственный бюджет.

По их расчетам, дополнительные поступления могут составить от 200 до 350 миллиардов гривен в год, что значительно увеличит финансирование обороны страны. Это в свою очередь позволит укрепить армию и обеспечить безопасность страны в условиях угрозы.



Источник "Украинская правда".

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