Под покровом ночи враг совершил новую жестокую атаку на Украину.

Ночью вражеские БпЛА атаковали Полтавщину.

«В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это привело к пожару», - сообщили в Полтавской ОВА.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

О последствиях атаки также сообщили в Силах обороны юга Украины.

«Очередная вражеская атака дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 была направлена ​​по юго-восточным и центральным регионам», - говорится в сообщении.

В операционной зоне Сил обороны юга Украины подразделениями ПВО сбиты 4 ударных БпЛА: по 1 в Херсонской и Николаевской, 2 в Кировоградской области.

Добавим, в свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение.

"В целом враг нанес 7 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - говорится в новой сводке.

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Ночью защитники Днепропетровщины сбили над областью два шахеда. Беспилотники приземлили в Синельниковском и Днепровском районах.

В последнем из-за падения обломков российского смертоносного железа повреждены 3 дачных дома и 2 авто.

По данным Воздушных сил ВС Украины, в ночь на 20 февраля противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 (Белгородская обл.), управляемой авиационной ракетой Х-31 (Запорожская обл.) и 23 ударными беспилотниками типа « Shahed» (Приморско-Ахтарск – РФ).

В результате боевой работы сбиты все 23 «шахеда».

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