Военный эксперт объяснил, куда российские оккупационные войска теперь, после захвата Авдеевки, могут направить свое наступление.

Во-первых, если говорить о краткосрочной перспективе, то существует возможность переброски дополнительных контингентов противника на Запорожское направление, где мы уже видим попытки оккупантов продвинуться в районе Работино.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Ukrlife.

"Безусловно, это задача, которую противнику необходимо решить, а именно уничтожить наш Работинский выступ для того, чтобы снизить угрозу дальнейшего продвижения на Юг в районе Токмака", – заявил Сергей Грабский.

Во-вторых, по словам эксперта, противник никоим образом не забывает о своих задачах продвигаться в районе Купянска.

"Мы можем предположить, это будет даже более логично, что в краткосрочной перспективе противник высвободившиеся ресурсы может перебросить именно на то направление. А что касается более долгосрочной перспективы, или как мы говорим оперативной перспективы, нужно понимать, что с захватом Ясиноватской развязки противник получает достаточно широкие возможности по накоплению своих сил и средств именно в районе Донецка, в районе Авдеевки", – подчеркнул Сергей Грабский.

Военный эксперт добавил, что в перспективе это может привести к тому, что противник, используя манёвр средствами логистики, сможет перебросить дополнительные ресурсы и попробовать атаковать уже с южного направления Константиновку, создавая серьёзную угрозу Славянско-Краматорской агломерации, а также перебрасывать свои войска на южное или на юго-восточное направление фронта, чтобы создать угрозу для нас в районе Угледара.

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