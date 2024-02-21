Ситуация с плацдармом ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области сейчас критически сложная.

Мы физически не можем нарастить большое количество людей на этом направлении и перебросить туда достоточно техники и вооружений.

Буквально каждое плавсредство, которое появляется на Днепре, подвергается массированному обстрелу с российской стороны. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Ukrlife.

По словам эксперта, из-за дефицита снарядов, на пять российских выстрелов мы можем отвечать всего двумя выстрелами нашей артиллерии или других огневых средств.

"Противник там держит достаточно серьезную групировку, понимая что в случае продолжения накапливания наших войск, если он допустит слабину на этом направлени, то ситуация в этом Херсонском треугольнике для него может быть критической", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт подчеркнул, что говорить о каком-то наступлении украинских сил на этом направлении не приходится, но рейдовыми действиями мы можем серьёзно разрушить коммуникации оккупантов, их линии снабжения, которые ведут из Крыма и в Крым, поэтому противник вынужден держать на этом направлении достаточное количество сил и средств.

"Если проводить аналогии с Авдеевкой, наши ребята держат там противника в соотношении 1:7, 1:10, и любой отход с этих позиций в той ситуации, которую мы сейчас имеем, приведёт к тому, что противник сможет перебросить дополнительные контингенты на другие направления, которые для нас являются тоже приоритетными", – добавил Сергей Грабский.

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