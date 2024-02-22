Российские оккупационные войска сейчас максимально используют благоприятный для себя период, пока у нас снарядный голод, чтобы продвинуться по разным направлениям.

Дефицит снарядов – это явление временное, и сейчас идёт активная работа по наращиванию наших арсеналов.

Поэтому противник пытается сделать всё возможное, чтобы использовать этот период времени для того, чтобы максимально продвинуться. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Ukrlife.

"Насколько это ему удастся, сказать сложно, потому что возможности проводить массированные наступательные операции он не имеет, а таким методом выдавливания он может достичь каких-то определённых тактических результатов", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, сейчас для украинских защитников самый сложный период времени на фронте, и продлится он до середины или до конца марта, и сейчас противник будет использовать весь наличествующий у него боевой потенциал, чтобы достичь максимальных территориальных успехов.

"Что будет далее, сказать достаточно сложно, потому что тот уровень потерь, который они имеют на сегодняшний день, который мы им нанесли, он говорит о том, что они вынуждены будут остановиться на каком-то этапе, чтобы провести как минимум перегруппировку, доукомплектование своих сил и средств. Как, чем и как долго они будут этим заниматься, сказать очень сложно, но такой период обязательно будет иметь место", – добавил Сергей Грабский.

Последние новости Украины:

Сколько еще буде длиться масштабное наступление РФ и что будет потом.

Враг накапливает силы – названо направление, где будет удар в ближайшее время.

Огненная яма вместо дома: россияне нанесли жестокий авиаудар.