Военный эксперт рассказал, как продвигается наступление российских оккупационных войск, и есть ли угроза для Днепропетровщины.

Ранее офицер 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Владимир Ращук заявил, что россияне наступают по многим направлениях и могут скоро зайти в Днепр, если не принимать серьёзные решения.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online рассказал о перспективах оккупантов.

"Я думаю, что военное руководство тоже понимает и трезво оценивает ситуацию, меры принимаются в любом случае. Дойти до Днепра – ну, простите, у меня большие сомнения, что противник дойдёт до Днепра в ближайшее время, потому что есть немножко другие показатели операций, которые говорят, что даже при самом удачном для российской армии развитии сценария дойти до Днепра для них будет достаточно сложной задачей", – заявил Сергей Грабский.

А что касается потенциальных действий противника, то, по словам эксперта, задача минимум российских оккупантов, как и прежде, выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

"А стратегическая задача противника не менялась. Хотят ли они захватить Днепр, Запорожье, Одессу? Да, безусловно, но здесь вопрос стоит, насколько мы будем готовы обороняться, насколько мы сможем сдерживать наступление противника до того момента, когда мы сможем нарастить достаточно наш людской потенциал и усилиться вооружением и боевой техникой, которая поступает к нам с Запада, от наших западных союзников и производится в Украине", – добавил Сергей Грабский.

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