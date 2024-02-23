Российские оккупационные войска сейчас продвигаются на восточную окраину населенного пункта Ласточкино под Авдеевкой.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online рассказал о том, куда направили свои усилия российские оккупационные войска после захвата Авдеевки.

"Бои носят очень напряжённый характер, и противник пытается достичь каких-то тактических результатов на определённых направлениях. Да, безусловно, они рвутся в Ласточкино, потому что это достаточно серьёзный пункт в нашей обороне.

Нам нужно посмотреть просто на саму карту – то есть прорыв в районе Ласточкино и оседлание вот этой дороги, которая идёт к северу от Ласточкино и с юга прикрыта цепью водохранилищ, это достаточно серьёзный успех с точки зрения россиян может быть", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, оккупанты могут использовать это для дальнейшего продвижения в сторону Орловки. Таким образом они пытаются сделать охват наших сил на этом направлении для того, чтобы угрожать уже нашим подразделениям, которые воюют и укрепляются южнее Ласточкино.

"То есть вот эта линия Степовое-Ласточкино-Северное является сейчас линией такого достаточно серьёзного боестолкновения. Противник пытается лезть вперёд и, в общем-то, использует то время, когда мы вынуждены перегруппировываться и укрепляться буквально на ходу", – добавил Сергей Грабский.

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