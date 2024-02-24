Украина может развернуть в следующем 2025 году наступательные действия, и последовательность наступления, вероятно, будет такой: Юг, Крым и дальше Восток.

Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что если Украина сможет в текущем году провести оборону и восстановить силы, то в 2025 году украинская армия могла бы снова перейти в контрнаступление.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online оценил реальные перспективы Украины и рф.

"Это логика боевых действий, которые имеются на сегодняшний момент. Наша задача в 2024 году, в году стратегической обороны, максимально измотать противника, максимально ослабить его наступательный потенциал и привести его к состоянию, когда он вынужден будет отказаться от вообще каких-либо наступательных действий. Под прикрытием этого, под прикрытием оборонного зонтика создаются дополнительные силы и средства, дополнительные подразделения и воинские части", – заявил Сергей Грабский.

Эксперт подчеркнул, что у нас сейчас проблема нехватки не только боеприпасов, но личного состава. В то же время Грабский отметил, что в одной только Авдеевке рф потеряла 47 тысяч солдат, а это примерно 10% от той группировки, которая ведёт боевые действия против Украины.

"В одной операции потерять людей больше, чем Советский Союз потерял в Афганистане, за город даже районного значения - ну, это, простите на сколько каких городов хватит российской армии, при том что она имеет на сегодняшний день примерно полумиллионную группировку, которая действует против Украины", – добавил Сергей Грабский.

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